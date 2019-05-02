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← В Перми высадился симфонический десант

Первомайская демонстрация в Перми

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В первомайской демонстрации в Перми участвовала 31 тысяча человек. По Октябрьской площади прошли колонны профсоюзов различных предприятий и организаций города, представители студенческой молодёжи. Участие в шествии приняли коллективы Пермского национального исследовательского университета, Пермского института культуры, Пермского национального исследовательского технологического университета, Пермского государственного медицинского университета, таких предприятий города, как Пермская научно-производственная приборостроительная компания, «Сибур-Химпром», «Протон-ПМ» и другие.  

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 02.05.2019 в 10:46 в рубрике - Вести Пермь

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