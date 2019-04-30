В Перми высадился симфонический десант

В Пермской краевой филармонии выступил симфонический оркестр Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева. Концерт проходит в рамках XVIII Московского Пасхального фестиваля, который стартовал 27 апреля в Москве. Затем коллектив Мариинского театра отправился с гастролями по 20 городам России, включая Пермь.