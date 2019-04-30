Пермские гимнастки успешно выступили на международном турнире

Пермские гимнастки успешно выступили на отечественных и международных турнирах. В Любляне три воспитанницы СДЮСШОР №1 завоевали призовые места. А Екатерина Цуран выполнила норматив мастера спорта международного класса, чего в истории пермской художественной гимнастики не случалось последние 35 лет.

Равновесие и поворот в боковом- сложнейшие элементы в художественной гимнастике. В исполнении Екатерина Цуран - вызывают восхищение подруг по спортшколе и одобрение судей.

Екатерина Цуран, МСМК по художественной гимнастике: "Гимнастика - это не больше не меньше- моя жизнь. Я этим живу, занимаюсь. С полной отдачей, с интересом. Пока есть здоровье и желание, буду делать всё возможное в гимнастике".

На ежегодном международном турнире в Любляне сразу три воспитанницы Оксаны Шевченко стали призёрами. Кроме Екатерины Цуран, это Милана Кузнецова и Мария Черкасова. Последняя понравилась самой Ирине Виннер- Усмановой. Сейчас живёт на два города. Тренируется со сборной России в Новогорске, в Пермь приехала сдать экзамены за 7 класс. Гуттаперчивая девочка отрабатывает сложный номер в испанском стиле с булавой, требующих кроме прочего, сильных эмоций. Характера, впрочем, юным спортсменкам не занимать. Главное, есть поддержка от родителей.

Высокая планка, на которую претендуют пермские гимнастки, сейчас требует не только многочасовой работы в зале, но и современного оборудования. Поездки в Словению, Италию и Казахстан, где есть соответствующие нормативам помосты и потолки, иронично называют «обменом опытом».

Старейшая в Перми школа художественной гимнастики, больше известная как 1 спортивная, к сожалению, и тренировочной базой располагает такой же - старой. Например, спортсменкам не хватило тренировочного ковра - постелили дорожку.

Кроме личных успехов сольниц, успешно на отечественных турнирах выступают группы Ольги Ушаковой и Ирины Юркиной. Всего в первой спортивной сегодня занимаются 250 воспитанниц. Под невысокие своды они подбрасывают булавы, ленты и мячи и мечтают о высоких титулах.