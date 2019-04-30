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Лихача, сбившего двух пешеходов, лишили прав на 5 лет
В ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили, что водитель, сбивший в Закамске двух пешеходов и искореживший три машины и скрывшийся с места ДТП, судом лишен прав на 5 лет 9 месяцев.
Кроме того, еще не окончено административное расследование. Как только будет установлена тяжесть полученных пешеходами травм, лихачу придется ответить и за это.
Резонансное ДТП произошло вечером 24 апреля.
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