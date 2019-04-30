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Скоро лето. В Перми запускают городские фонтаны
В Перми проходит заключительный этап пуско-наладочных работ муниципальных фонтанов. Завтра с утра они должны быть запущены. Последние штрихи запечатлела Марина Печёнова.
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