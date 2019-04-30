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Стекло в тарелке: в краевой детской больнице прошла внеплановая проверка

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тарелка

В Пермской краевой детской клинической больнице прошла внеплановая прооверка, инициированная в связи с жалобами пациентов на плохое питание. 

В тарелке с кашей у одного из маленьких пациентов больницы было обнаружено стекло. 

Дмитрий Антонов, главный врач ГБУЗ "Краевая детская клиническая больница": В отделении травматологии ортопедии была жалоба, что в каше обнаружен инородный предмет - стекло. Была проведена комплексная проверка, выяснилось, что при приготовлении каши стеклянная посуда не применяется в принципе. Сделали вывод, что компания-поставщик, видимо, каким-то образом допустила попадание предмета".

Наталья Панчук, представитель поставщика продуктов: "Инородное тело было обнаружено. Чтобы не раздувать эту жалобу, мы заменили всю оставшуюся партию гречневой крупы, написали претензию поставщику, вся партия была исключена, заменена на другую".

Итогом проверки стало однозначное заключение и специалистов, и представителей общественных организаций - еда качественная, никаких нареканий к еде нет. В краевой детской больнице могут находиться сразу до 900 маленьких пациентов. Тому, что едят дети, уделяется пристальное и постоянное внимание. 

Метки: в Перми, Общество, Здоровье

Опубликовано: 30.04.2019 в 16:20 в рубрике - Вести Пермь

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