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Пермяки готовятся к дачному сезону
В преддверии начала дачного сезона в районах Перми стали открываться сельскохозяйственные ярмарки. Здесь представлены семена, саженцы, а также различная фермерская продукция. На площади Дружбы на такой ярмарке побывала корреспондент Марина Печенова.
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