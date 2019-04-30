Жильцы экстренно расселенного дома на Революции 3/1 возвращаются в свои квартиры

С сегодняшнего дня жителям экстренно расселенного дома на ул. Революции 3/1 разрешено вернуться в свои квартиры. Основные работы по укреплению несущих конструкций закончены, здание теперь безопасно. Но готовы ли квартиры принять своих хозяев?

Судя по рабочим с мешками, ситуация далека до идеала.

Вот и Александр Дудин беспокоится - стену разобрали, а когда компенсируют затраты на ремонт, не знает, чеки на всякий случай все сохранил.

Но несмотря на существующие неудобства, съёмные квартиры или проживание у родственников, ничто не сравнится с возвращением в собственный дом спустя 4 месяца.

ЧП произошло 27 января 2019 года, в 14-этажке 1993 года постройки обрушились перекрытия между кровлей и техническим этажом. По словам жильцов, дом начали возводить ещё в конце 80 года, но всё затянулось на долгие 6 лет. В итоге экономическая ситуация того времени дала знать о себе через два десятка лет.

Пресс-служба администрации города Перми: "Результаты инженерно-геологических изысканий ОАО «ВерхнекамТИСИЗ» и инструментального обследования, которое было проведено специалистами ПНИПУ, показали, что причиной обрушения плиты перекрытия на техническом этаже стали дефекты, нарушенные при строительстве, а именно – ненормативное состояние сварных швов перекрытий, плит и опорных балок технического этажа, где произошло обрушение".

По словам специалистов, аварийно-восстановительные работы позволят начать заселение жильцов в свои квартиры. Информацию о готовности квартир можно уточнить в администрации Свердловского района и у председателя ТСЖ.

Как сообщается на сайте горадминистарции, подрядная организация несет гарантийные обязательства 3 года, плюс дом постоянно будут мониторить - мало ли что.