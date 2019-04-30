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← В Пермском районе начался ремонт моста через реку Юг

Пассажиры электричек радуются семенам, как конфетам

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семена

Пермская пригородная компания начала традиционную весеннюю акцию для своих пассажиров, у многих из которых открылся или вот вот начнется дачный сезон. При покупке билета пассажирам будут вручать семена нужных и полезных растений. Закуплено 7 тысяч пакетов укропа.

В середине апреля сотрудники АО «Пермская пригородная компания» сдали в переработку чуть более трех тонн макулатуры - офисные бумаги, архивные документы, чье время обязательного хранения подошло к концу.  На вырученные средства приняли решение посадить несколько деревьев, софинансировать подготовку вагонов к приему велосипедов, которые будут провозить бесплатно с 1 мая, а также закупили семена укропа.

Акция приурочена к переходу электричек на летнее расписание.

7 мая в городском колл-центре пройдет прямая линия для пассажиров пермских электричек. Телефон - 205-90-59

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 30.04.2019 в 14:34 в рубрике - Вести Пермь

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← В Пермском районе начался ремонт моста через реку Юг

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