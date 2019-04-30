Пассажиры электричек радуются семенам, как конфетам

Пермская пригородная компания начала традиционную весеннюю акцию для своих пассажиров, у многих из которых открылся или вот вот начнется дачный сезон. При покупке билета пассажирам будут вручать семена нужных и полезных растений. Закуплено 7 тысяч пакетов укропа.

В середине апреля сотрудники АО «Пермская пригородная компания» сдали в переработку чуть более трех тонн макулатуры - офисные бумаги, архивные документы, чье время обязательного хранения подошло к концу. На вырученные средства приняли решение посадить несколько деревьев, софинансировать подготовку вагонов к приему велосипедов, которые будут провозить бесплатно с 1 мая, а также закупили семена укропа.

Акция приурочена к переходу электричек на летнее расписание.

7 мая в городском колл-центре пройдет прямая линия для пассажиров пермских электричек. Телефон - 205-90-59