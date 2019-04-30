В Пермском районе начался ремонт моста через реку Юг

В преддверии первомайских каникул министерство транспорта Пермского края напоминает автолюбителям и профессиональным водителям о ремонтных работах, начавшихся на мосту через реку Юг в Пермском районе. Это 22 километр трассы Болгары-Юго-Камский-Крылово. Работы плановые, назначенные по результатам комплексных обследований мостовых сооружений. Все должно быть завершено до конца октября 2019 года.

"На время ремонта на мосту организовано реверсивное движение, которое регулируется светофором. Водителей транспортных средств просим быть внимательнее, соблюдать требования установленных в зоне ремонтных работ дорожных знаков", - сообщили в Минтрансе Пермского края.

