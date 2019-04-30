В массовой аварии на трассе Пермь-Екатеринбург пострадали два человека

На трассе Пермь-Екатеринбург в результате массовой аварии с участием четырех автомобилей пострадали два человека. По предварительным данным, ВАЗ-2115, совершая обгон, не убедился в безопасности маневра и врезался в иномарку, которая от удара перевернулась, задев еще два авто.

Как сообщили в ГИБДД, пострадавшие получили травмы легкой и средней степени тяжести. Им оказана медицинская помощь прибывшей на место ДТП бригадой скорой помощи.