В преддверии дачного сезона в Перми презентовали новые возможности интерактивного телевидения. Смотреть программы и фильмы отныне можно в любом месте, даже прямо на приусадебном участке. Как это работает?

В современном телевизоре настроечная таблица ничего общего с паутиной не имеет. У оператора «Ростелеком» в наличии более 200 каналов. Их можно поставить на паузу прокрутить назад, а если это не прямой эфир, то и вперёд.

Наталья Мухина, пресс-секретарь Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: "Можно смотреть программы, которые были два, три дня назад. Если вы торопились домой, прибежали, опоздали, можно эту программу начать смотреть сначала".

Молодое и занятое поколение уже успешно осваивает мобильное приложение WINK - это возможность смотреть телевидение одновременно на пяти устройствах, в том числе и в телефоне. День у 13-летней Маргариты расписан по минутам. С утра - занятия музыкой. А после обеда - школа. Перед тем как отправиться на уроки, Рита гуляет с любимым Тишой и тогда у неё есть немного свободного времени.

Маргарита Дудырева: "Когда гуляю с собакой, пока собака бегает, могу посмотреть немного свои любимые программы".

Также в видеотеке интерактивного телевидения находится более 3000 фильмов. Здесь можно заказать себе и те новинки, которые только выходят на большой экран. В день премьеры фильм будет доступен на вашем ТВ. В таком обилии информации могут не разобраться малыши, именно поэтому здесь есть функция родительский контроль.

Одна из главных функций интерактивного телевидения в том, что родители самостоятельно могут заблокировать нежелательные каналы.

А еще телевидение это можно взять с собой на дачу, либо при помощи телефона, либо подключив небольшую коробочку через Wi-Fi, который, к слову сказать, может раздавать любой смартфон.