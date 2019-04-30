Пермяки будут отмечать Пасху целую неделю

На набережной и Соборной площади в Перми до 5 мая будут работать пасхальные торговые ряды, а по вечерам - выступать артисты. Все это - продолжение фестиваля "Город добра", который открыли в выходные.

Церковные колокола прямо в ротонде на набережной Камы. Попробовать себя в звонарском деле, да ещё и на Пасху - невероятно. Именно такие ощущения после переливов да перезвонов.

Основные праздничные события в память о Воскресении Иисуса Христа прошли на Соборной площади в рамках фестиваля «Город Добра». Погода была переменчивая, но от снега и ветра спасали крытые площадки, где проходили мастер-классы по рукоделию.

Здесь же разместились пасхальные ряды.

За монастырской продукцией пришел и глава города Перми Дмитрий Самойлов. Вместе со священнослужителями градоначальник попробовал себя в роли звонаря, а на променадной части набережной, где проходила акция «Корзина добрых дела», поддержал художников, которые расписывали большие пасхальные яйца.

Таким образом, впервые в Перми празднование Пасхи вышло за пределы церквей и храмов.

Матушка София: "Колокольный звон разносится радостным звоном, он тоже дает нам импульс, чтобы мы продолжали это добро".

За добрые дела каждому давали ленточку, которую потом можно было привязать на дерево желаний. Возможно, в будущем инсталляция станет частью летней программы «Выходные на набережной».

Андрей Хомяков, генеральный директор Агентства социокультурных проектов г. Перми: "В этом году открываем на целый месяц раньше этот проект, сейчас у нас всю неделю будет пасхальная неделя «Город добра», а дальше празднование 74-й годовщины Победы".

Кульминацией праздника, организованного городскими властями при поддержке краевого Минкульта, стал региональный фестиваль «Колокольный звон над Камой». Во время него погода чудесным образом резко поменялась.

Владимир Архангельский, старший преподаватель Академии колокольного звона города Архангельска: "Звонаря очень сложно испугать неблагоприятной погодой. Мы звоним в колокола на звоннице в разную погоду - и в зной, и в дождь, и в снег. Мы привыкли к этому".

К вечеру всё-таки распогодилось, да и на неделе синоптики обещают потепление, а значит, на дереве желаний ленточек станет ещё больше. Все мероприятия запланированы до конца недели, а завершит пасхальную неделю большой фестиваль в ДК Солдатова.