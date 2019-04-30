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В суде Перми рассматривают новое дело о перепутанных младенцах

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Суд Ленинского района Перми приступил к рассмотрению иска от двух жительниц Сивинского района. На основе анализа ДНК они доказали, что 30 лет назад их перепутали в роддоме. Все это время дети росли и воспитывались в чужих семьях, хотя жили по соседству. Теперь пострадавшие требуют компенсацию морального вреда. 

В коридорах суда они стараются держаться вместе. Светлана и Екатерина всю жизнь прожили на соседних улицах, но про то, что воспитывались в чужих семьях, узнали совсем недавно. Медицинские документы из Сивинского роддома - первое тому доказательство, дата и место рождения полностью совпадают.

В родном селе Буб в подмене младенцев в роддоме, кажется, никогда не сомневался. Девочки сидели за одной партой, и найти сходство с родителями, братьями и сестрами не составляло труда.

Любовь Поносова: "Девушка совершенно не похожа на своих родителей и это давно все говорили и знали даже, на кого похожа и чья это девочка, и сестру ее сводную знали и видели тоже. Это все знали прекрасно".

Однако одной внешности суду недостаточно. Для достоверности решили провести экспертизу ДНК. Против такой вероятности возразить уже нечего.

Ирина Шабалина, судья Ленинского районного суда г. Перми: "Вероятность того, что полученный результат не является следствием случайного совпадения индивидуализирующих признаков неродственных лиц составляет 99,9999 процента".

Пусть о подмене знали и раньше, но официальное заключение экспертов не оставило равнодушным никого из участников истории.

В качестве компенсации девушки требуют взыскать с государства по пять миллионов рублей. Учитывая иски всех родственников, сумма составляет уже 30 миллионов.

Елена Самохвалова, представитель истцов: "Прошло больше года, как стороны узнали о том, что они живут в разных семьях, но до сих пор это все эмоционально очень. Не нужно забывать, что у Кати уже нет родителей родных, есть только мама в другой семье, папа тоже уже умер. Света уже не увидит своего папу и не сможет его обнять как папу, также Катя не может обнять ни того, ни другого родителя".

Для Прикамья случаи с подменой детей в роддоме не единичны. В прошлом году 40-летняя Татьяна Савельева выиграла суд против Минздрава, правда, из запрашиваемых 10 миллионов она получила только один.

Выход из суда сегодня как еще одна выписка из роддома. Только в вопросах родства наконец-то расставлены все точки над и. А вот в вопросах справедливости еще должен разобраться суд. Очередное заседание назначено на 30 мая.

 

Сергей Овчинников

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 30.04.2019 в 11:16 в рубрике - Вести Пермь

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