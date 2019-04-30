В Ижевске полиция задержала пьяного водителя из Перми

Практически спецоперация оказалась запечатлена на видео пассажиром одного из автобусов в Ижевске. Здесь полиция задерживала пьяного водителя из Перми. О том, что водитель внедорожника ведет себя неадекватно и грубо нарушает правила, сообщили другие участники движения. В итоге, сотрудникам ГИБДД удалось вытащить водителя из салона. Машина при этом покатилась дальше, смяла дверь полицейского автомобиля и остановилась, врезавшись в бордюр. К счастью, обошлось без пострадавших. Водитель задержан.