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В Ижевске полиция задержала пьяного водителя из Перми
Практически спецоперация оказалась запечатлена на видео пассажиром одного из автобусов в Ижевске. Здесь полиция задерживала пьяного водителя из Перми. О том, что водитель внедорожника ведет себя неадекватно и грубо нарушает правила, сообщили другие участники движения. В итоге, сотрудникам ГИБДД удалось вытащить водителя из салона. Машина при этом покатилась дальше, смяла дверь полицейского автомобиля и остановилась, врезавшись в бордюр. К счастью, обошлось без пострадавших. Водитель задержан.
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