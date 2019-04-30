На севере края установился снежный покров
Интернет пестрит фотографиями, запечатлевшими утреннюю метель, а кое-где и снежный покров. В основном он установился на севере Прикамья. Между тем, как обещают синоптики, такого больше пока повториться не должно. Однако по ночам будет весьма морозно. Потепление должно наступить только после 1 мая.
Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "Выход на климатическую норму ожидается лишь 4 мая. Тогда можно ожидать повышения температуры до 15-20 градусов".
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