На севере края установился снежный покров

Интернет пестрит фотографиями, запечатлевшими утреннюю метель, а кое-где и снежный покров. В основном он установился на севере Прикамья. Между тем, как обещают синоптики, такого больше пока повториться не должно. Однако по ночам будет весьма морозно. Потепление должно наступить только после 1 мая.

Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "Выход на климатическую норму ожидается лишь 4 мая. Тогда можно ожидать повышения температуры до 15-20 градусов".