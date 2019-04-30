1 мая на маршруты выйдут 47 новых автобусов. Их сегодня вечером продемонстрировали в "Пермгорэлетротрансе". Опознать транспорт любой пассажир сможет издалека. Все машины имеют яркий красно-белый окрас.

Водители автобусов, которые готовятся выйти на пермские маршруты, должны соответствовать заявленному уровню, уверен губернатор Максим Решетников. Вместе с главой города Дмитрием Самойловым он осмотрел несколько новых «Volgabus».

Низкопольные, удобные для маломобильных пассажиров, эти автобусы станут первой партией, которая 1 мая в количестве 47 штук начнет курсировать по городу. Внутри видеонаблюдение, кондиционеры и мониторы - это требования, которые сейчас будут предъявляться на конкурсах, что является важным моментом совершенствования системы перевозок.

Общая вместимость до 110 пассажиров, а одно из основных преимуществ - коррозионная устойчивость кузова, что позволяет продлить срок эксплуатации автобуса.

Оплачивать проезд можно будет наличными, банковской картой и проездным. Это одна из возможностей пилотного проекта новой городской транспортной модели.

Что касается автопарка - часть автобусов уже приобретена, часть взята в аренду.

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Ждём с нетерпением первого мая, и возможности протестировать уже на городских маршрутах эти новые машины, эти новые автобусы".

Возвращение муниципального автобусного парка подразумевает и единое оформление, основные цвета новых машин - красный и белый. И, как говорят специалисты - дизайнерское решение, это тоже очень важная деталь.

Виктор Щипалкин, заведующий кафедрой архитектуры Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества: "Очень современный дизайн, он такой органичный, построен на сочетании мягких форм и функциональных основных элементов, которые автобусу присущи".

Будущие пассажиры тоже обсуждают появление новых автобусов. Это не секретная информация, можно почитать в интернете и про дизайн, и про технические возможности.



Что касается новой транспортной модели - переход на неё будет для Перми постепенным, реализация проекта рассчитана до 2023 года. К тому времени горожан ждут безналичная оплата, единые проездные документы и возможность бесплатной пересадки на всех видах транспорта.