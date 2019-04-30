Пермским памятникам устроили банный день

Несмотря на холодную погоду, в Перми продолжили мыть памятники. Генеральная уборка в канун майских праздников коснулась монументов Героям фронта и тыла, Скорбящая и танка на улице Сибирской. Во время таких работ применяют не просто воду, а используют специальные растворы, которые способны удалить самую въедливую грязь. Со стороны процесс выглядит весьма увлекательно.