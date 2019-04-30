← Осужденного за поножовщину в школе переведут из воспитательной в колонию общего режима
Пермским памятникам устроили банный день
Несмотря на холодную погоду, в Перми продолжили мыть памятники. Генеральная уборка в канун майских праздников коснулась монументов Героям фронта и тыла, Скорбящая и танка на улице Сибирской. Во время таких работ применяют не просто воду, а используют специальные растворы, которые способны удалить самую въедливую грязь. Со стороны процесс выглядит весьма увлекательно.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Осужденного за поножовщину в школе переведут из воспитательной в колонию общего режима
Гость студии: Юрий Уткин
В Перми подвели итоги Всероссийской олимпиады по математике
Пермским памятникам устроили водные процедуры
Конкурс «в интересном положении»
Пермский край. Неделя за 159 секунд
Водителя автобуса накажут штрафом
Резня в 127-й школе: вынесен приговор второму подростку
Весна. Тают пени!
Пермяки подключились к всероссийскому молодежному субботнику
Добавить комментарий: