Осужденного за поножовщину в школе переведут из воспитательной в колонию общего режима

Суд Мотовилихинского района вынес приговор второму участнику нападения на пермскую школу № 127. Александр Буслидзе получил 7 лет лишения свободы в воспитательной колонии. Но только до 15 мая. Через две недели ему исполнится 18, и его, уже как совершеннолетнего, переведут на общий режим. Также обвиняемому назначено лечение у психиатра.

История, потрясшая всю страну, произошла в январе прошлого года. Двое подростков ворвались в четвертый класс и начали наносить ножевые удары детям и учительнице. Первый сообщник уже получил почти 10 лет тюрьмы. Второй, помимо срока, теперь должен выплатить пострадавшим 7 миллионов рублей.

Элина Токарева, прокурор: "Он совершил покушение на убийство 27 человек. 9 из них были нанесены телесные повреждения различной степени тяжести".