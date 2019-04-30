Осужденного за поножовщину в школе переведут из воспитательной в колонию общего режима
Суд Мотовилихинского района вынес приговор второму участнику нападения на пермскую школу № 127. Александр Буслидзе получил 7 лет лишения свободы в воспитательной колонии. Но только до 15 мая. Через две недели ему исполнится 18, и его, уже как совершеннолетнего, переведут на общий режим. Также обвиняемому назначено лечение у психиатра.
История, потрясшая всю страну, произошла в январе прошлого года. Двое подростков ворвались в четвертый класс и начали наносить ножевые удары детям и учительнице. Первый сообщник уже получил почти 10 лет тюрьмы. Второй, помимо срока, теперь должен выплатить пострадавшим 7 миллионов рублей.
Элина Токарева, прокурор: "Он совершил покушение на убийство 27 человек. 9 из них были нанесены телесные повреждения различной степени тяжести".
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