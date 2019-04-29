Пермским памятникам устроили водные процедуры
С новыми силами в Перми приступили к помывке главных монументов. Ранее "душ" устроили для памятников основателю Перми Василию Татищеву и вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину. В планах на сегодня - мемориальные комплексы Великой Отечественной войны. За зрелищным процессом помывки монумента Героям фронта и тыла следит Максим Пеккер.
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