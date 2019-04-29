Конкурс «в интересном положении»

В Перми проходит очный этап конкурса будущих мам. Поступило более 100 заявок. В финал попадут 14 девушек в интересном положении.

Артистизм и умение держать себя на публике жюри конкурса оценивает, приглашая девушек на сцену. Но не менее важно физическое состояние: обменная карта о состоянии здоровья в руках - обязательное условие.

Девушка с лучистой улыбкой и голубыми волосами - Ирина Маликова - в ожидании уже 4 малыша. Опыта не занимать, оптимизма тоже.

Ирина Маликова, участница кастинга конурса будущих мам: "По сравнению с последней беременностью двойней - это просто идеально. Я могу участвовать в конкурсах, могу вести активную жизнь, мне очень нравится быть беременной".

Чтобы поберечь время, нервы и здоровье, конкурсанток поделили на две группы - до обеда и после. В остальном кастинг суровый - 2 минуты на творческую визитку и каверзные вопросы - всё на сцене, под софитами.

Девушку с голубыми волосами вопросами большой аудитории не смутить. По образованию-педагог младших классов. Жизненный опыт подсказал и занятие для души- создала и ведёт курсы медитации и советов для женщин, будущих мам.

Из полусотни претенденток в финал попадут 14. С преподавателями по танцам, дефиле и сценической речи - пройдут курс творческого раскрепощения, подружатся и получат массу позитивных эмоций.

2019 год объявлен в России годом театра. Поэтому акцент -на артистические способности участниц. 4 июля в финале жюри конкурса и зрители оценят большое театрализованное представление.