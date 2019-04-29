В Перми подвели итоги Всероссийской олимпиады по математике

В Перми подвели итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике. Участие в интеллектуальных состязаниях приняли 387 школьников 9-11 классов из разных регионов России. Среди призеров двое прмяков. Михаил Буняков из школы №9 им. Пушкина и Матвей Князев из школы №3. Всего в списке призеров 143 участника, победителями признаны 12 школьников.