В Перми подвели итоги Всероссийской олимпиады по математике
В Перми подвели итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике. Участие в интеллектуальных состязаниях приняли 387 школьников 9-11 классов из разных регионов России. Среди призеров двое прмяков. Михаил Буняков из школы №9 им. Пушкина и Матвей Князев из школы №3. Всего в списке призеров 143 участника, победителями признаны 12 школьников.
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