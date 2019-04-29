Котофест: пермяки помогают бездомным хвостикам

Впервые на выставке котов и собак из приютов были представлены хомячки. По словам организаторов, грызуны содерВ Перми прошел большой весенний Котофест. жались в лабораториях, а волонтеры спасли их от неминуемой участи. Традиционно на подобном мероприятии любой желающий мог забрать к себе домой приглянувшегося питомца. При этом претендентам нужно было пройти небольшое собеседование, а также подписать договор об ответственном содержании. Нашлись и те, кто принесли подарки для четвероногих друзей: корм, миски, наполнители, когтеточки и игрушки.