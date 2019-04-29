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Пермский край. Неделя за 159 секунд

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159 секунд

Цифра недели

451 миллион 683 тысячи рублей. Это контрактная стоимость гигантского косметического ремонта пермского Компроса. Аукцион объявлен, заявки принимаются. Что и к чему - станет понятно уже 31 мая. В этом году планируют привести в порядок только небольшой отрезок между улицами Монастырской и Пермской. В следующем уже побольше: от Пермской до Революции. И так частями до 2022 года. Обещают сделать массу всего: фасады починить, с поворотами через «встречку» разобраться, велодорожки обустроить, мобильную аллею создать. Плюс мелочи, которые в глаза бросаются первыми: декоративные решетки, урны, лавочки, фонари. Все вместе - большой и реально дорогой подарок городу на трехсотый день рождения.

Предупреждение недели

Закрытый центр. Это про Пермь 3, 5 и 7 мая. В эти дни на Октябрьской площади будут репетировать Парад Победы. Сперва утром и днем, с 9.30 до 15.30. А 7 числа - с 19:00 до полуночи. Понятно, что в это время в центр лучше не соваться. Все будет перекрыто. Причем, не только сама площадь, но части Комсомольского проспекта, Луначарского и Екатерининской. А еще перед 9 мая на площади могут запретить парковку. Чем ближе День Победы, тем вероятность выше. Не нужно бурной реакции - город готовят к празднику. После него все будет в привычном режиме.

Выводы недели

Матрица по-пермски. За 10 дней транспортных проверок в крае было выловлено полсотни нелегалов. Вместе работали Минтранс, прокуратура, полиция и судебные приставы. Практически все нарушения - у таксистов. Выявлено, что на заказы они приезжали под видом представителей популярных сервисов по вызову машины. Засветились почти все: Яндекс Такси, Такси Везет, Такси Перемен, UBER. Схема везде одинаковая. Клиент вызывает машину через приложение, но приезжает абсолютно «левый» водитель. Что это: недобросовестная работа самих сервисов либо обычное пиратство - не сообщается.

Технология недели

Душ для электрички. Его сейчас обязаны принять все без исключения составы. Но сперва - ставшие знаменитыми «Ласточки». Вагоны отмывают от накопившейся за зиму грязи. Для этого смонтировали специальную мойку. Он напоминает автомобильную, только размерами гораздо больше. Банный день состоит из трех этапов. Сперва вагоны просто обливают чистой водой. Затем моют огромными щетками со специальными шампунями. Последний этап - наведение глянца. Вагоны вручную полируют до полного блеска. 

Результат недели

Люди, которые качают. На работе - нефть. В свободное время - «железо». Два сотрудника «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» отличились на российском первенстве по гиревому спорту среди ветеранов. Сергей Поварницын вышел победителем в двух дисциплинах. Его коллега Михаил Пьянков - четвертый. Но уступил он более опытным и титулованным спортсменам. Оба имеют неплохие шансы оказаться уже в национальной сборной гиревиков.  Предприятие успехи сотрудников только приветствует. Ведь популярное развлечение российских силачей - гири - здесь считают чуть ли не корпоративным видом спорта.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 29.04.2019 в 16:50 в рубрике - Вести Пермь

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