Водителя автобуса накажут штрафом

Пермские дорожные полицейские прокомментировали скандальный видеоролик, размещенный в Сети. Водитель пассажирского автобуса, находясь за рулем, рассматривает что-то на экране своего смартфона. Видео возмутило пермяков, число гневных комментариев растет каждую минуту.

Как сообщил "Вестям" Дамир Гилязетдинов, начальник отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Пермскому краю, "Проверкой установлено, что вчера около 14 часов в Кировском районе г. Перми двигался водитель автобуса маршрута 64 и во время движения пользовался телефоном. В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства. Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей".