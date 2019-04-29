Резня в 127-й школе: вынесен приговор второму подростку

В Мотовилихинском суде Перми прозвучал еще один приговор по резонансному делу о нападении на учеников и педагога пермской школы №127.

Александру вот-вот исполнится 18 лет, но пока он находится под защитой ювенальной юстиции. Сегодня его приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Но как только ему исполнится 18, осужденного переведут в колонию общего режима.

15 января 2018 годаАлександр и его сообщник Лев, которого уже осудили на 9 лет и 8 месяцев лишения свободы, пришли в 127-ю школу, где напали на учеников четвёртого класса, нанеся детям и учительнице ножевые ранения. Сами нападавшие хотели покончить с собой, однако эта попытка успеха не имела.

Александр некоторое время находится в специализированном лечебном учреждении закрытого типа. Но медицинская комиссия установила - с психиатрической точки зрения он может отвечать за свои действия. Суд обязал его также выплатить компенсацию пострадавшим - суммарно порядка 7 млн рублей