Оплатив долги, можно забыть про пени. По просьбам клиентов Пермский филиал "Энергосбыт Плюс" продлевает акцию "Весна - тают пени!" до 31 мая.

Для участия в акции необходимо до конца весны погасить все долги за тепло и горячую воду, и тогда все накопившиеся ранее пени автоматически будут списаны. Акция рассчитана на потребителей Перми, Краснокамска, Березников и Чайковского, которые получают квитанции расчетно-кассовых центров "Пермэнергосбыт", "КРЦ-Прикамье" и "Инкомус". А тех, кто не планирует гасить долги за тепло и горячую воду, предупреждают, что этим они могут здорово испортить себе майские праздники и предстоящий сезон отпусков.

Евсей Петров, руководитель Управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала "ЭнергосбыТ Плюс":

- Напоминаем также тем клиентам, которые накапливают долги, что к ним будут применяться самые строгие меры в рамках законодательства: это аресты имущества, выходы в суд и запрет на выезд за границу, что особо сейчас актуально в рамках майских праздников.