Пермяки подключились к всероссийскому молодежному субботнику

Участники движения «Молодежка ОНФ» в Пермском крае подключились ко всероссийскому молодежному субботнику. Несмотря на промозглую погоду общественники и жители Кировского района вооружились инвентарем и расчистили территорию возле дома на Калинина 74.

Заодно по просьбам жителей ТОС Судозаводской участники облагородили территорию, высадив 80 молодых сосенок, выращенных специально для городских массивов. Взрослые рассказывали технологию, а садили деревья дети.