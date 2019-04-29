Пермяки подключились к всероссийскому молодежному субботнику
Участники движения «Молодежка ОНФ» в Пермском крае подключились ко всероссийскому молодежному субботнику. Несмотря на промозглую погоду общественники и жители Кировского района вооружились инвентарем и расчистили территорию возле дома на Калинина 74.
Заодно по просьбам жителей ТОС Судозаводской участники облагородили территорию, высадив 80 молодых сосенок, выращенных специально для городских массивов. Взрослые рассказывали технологию, а садили деревья дети.
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