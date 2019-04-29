Над Камой разлился колокольный звон

Впервые в Перми празднование Пасхи вышло за пределы церквей и храмов. Основные мероприятия прошли в рамках фестиваля «Город Добра» на Соборной площади и набережной Камы. Несмотря на снег и ветер, праздник посетили около 2 тысяч пермяков. На площади разместились тематические интерактивные площадки, пасхальные ряды, прошли мастер-классы и благотворительные проекты. В Ротонде на спуске к набережной все желающие могли попробовать себя в роли звонаря.

Помимо этого на променадной части набережной пермские художники и ученики художественных учебных заведений расписали большие пасхальные яйца. Кульминацией праздника стал региональный фестиваль «Колокольный звон над Камой».

«Город Добра» будет работать до 5 мая. Финальным событием недели станет пасхальный фестиваль во Дворце культуры им. Солдатова.