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Над Камой разлился колокольный звон
Впервые в Перми празднование Пасхи вышло за пределы церквей и храмов. Основные мероприятия прошли в рамках фестиваля «Город Добра» на Соборной площади и набережной Камы. Несмотря на снег и ветер, праздник посетили около 2 тысяч пермяков. На площади разместились тематические интерактивные площадки, пасхальные ряды, прошли мастер-классы и благотворительные проекты. В Ротонде на спуске к набережной все желающие могли попробовать себя в роли звонаря.
Помимо этого на променадной части набережной пермские художники и ученики художественных учебных заведений расписали большие пасхальные яйца. Кульминацией праздника стал региональный фестиваль «Колокольный звон над Камой».
«Город Добра» будет работать до 5 мая. Финальным событием недели станет пасхальный фестиваль во Дворце культуры им. Солдатова.
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