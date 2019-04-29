Пассажир снял водителя автобуса, который во время движения смотрел ролики

В Пермском сегменте сети интернет набирает обороты новая скандальная история, подсмотренная в общественном транспорте. Один из пассажиров снял на камеру мобильного телефона водителя, который совмещает управление автобусом с просмотром видеороликов на экране мобильного телефона. К слову сказать, ему даже разговаривать по нему запрещено. На что указал нарушителю и наблюдательный пассажир. Однако водитель его проигнорировал. Автор ролика записал номер автобуса и прикрепил его к своему видео. Теперь ждем реакции из ГИБДД.