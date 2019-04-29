Жителей Гайвы испугал пожар в частном секторе

На Гайве сильный пожар в частном секторе переполошил округу. Пламя было очень сильным, жители окрестных домов сбежались к месту ЧП.

Ирина Гомзикова, сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю: "28 апреля в 17:08 поступило сообщение о пожаре в нежилом заброшенном строении по адресу Вильямса 17. По прибытии к месту вызова первых пожарных подразделений выяснилось, что в строении горит мусор на площади 24 кв м. В тушении принимали участие 4 единицы техники и 16 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем".