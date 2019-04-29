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Девушек в интересном положении собрал краевой конкурс
В Перми с утра проходит очный этап конкурса будущих мам. Главное условие участия - на момент проведения финала, который состоится летом, все участницы по-прежнему должны быть в интересном положении.
Жюри предстоит выбрать 14 финалисток, которые сразу же начнут подготовку к Финальному шоу. Во время подготовки к финалу участниц ждет насыщенная конкурсная программа: занятия по хореографии, дефиле, актерскому мастерству, полезные семинары.
Конкурс для будущих мам – уникальная возможность для женщин в интересном положении: ожидание малыша может превратиться в незабываемое приключение.
Подробности выясняла Мария Белостоцкая.
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