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На трассе Пермь-Екатеринбург автобус съехал в кювет

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Нашлись свидетели аварии с участием пассажирского автобуса, произошедшей в ночь с субботы на воскресенье на трассе Пермь Екатеринбург. Машина съехала в кювет. По официальной информации ГИБДД, погибших нет, пострадал один пассажир, ему назначено амбулаторное лучение.

Один из пользователей заявляет, что находился в том автобусе и видел, что водитель уснул за рулем, из-за чего машина потеряла управление. Это произошло на недостроенном участке близ села Лобаново. Свидетель также уточняет, что автобус был не рейсовый, а экскурсионный. 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Происшествия, Аварии

Опубликовано: 29.04.2019 в 13:00 в рубрике - Вести Пермь

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