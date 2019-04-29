На трассе Пермь-Екатеринбург автобус съехал в кювет
Нашлись свидетели аварии с участием пассажирского автобуса, произошедшей в ночь с субботы на воскресенье на трассе Пермь Екатеринбург. Машина съехала в кювет. По официальной информации ГИБДД, погибших нет, пострадал один пассажир, ему назначено амбулаторное лучение.
Один из пользователей заявляет, что находился в том автобусе и видел, что водитель уснул за рулем, из-за чего машина потеряла управление. Это произошло на недостроенном участке близ села Лобаново. Свидетель также уточняет, что автобус был не рейсовый, а экскурсионный.
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