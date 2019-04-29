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Мемориалы Вечного огня готовят к Дню Победы

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Вечный огонь

Вечный огонь у Памятника Уральскому Добровольческому корпусу в Перми в Перми привели в порядок. Специалисты «Газпром газораспределение Пермь» проверили целостность подводящих газопроводов и герметичность системы газоснабжения, очистили газовые горелки, а также чугунные конструкции, являющиеся частью мемориальной композиции. На время проведения технического обслуживания огонь был перенесён в специальную чашу.

Игорь Оборин, слесарь по ремонту подземных газопроводов пермского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»:

"Огонь не гаснет, он находится в специальной колбе. После того, как проведены профилактические работы, он зажигается обратно от колбы и продолжает гореть, как горел".

огонь

Всего в преддверии Дня Победы профилактические работы будут выполнены на 35 мемориалах в 32 населенных пунктах Пермского края. Техническое обслуживание проводится в рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», инициированной «Газпром межрегионгаз». По словам газовиков, основная проблема - это мусор, который порой приходится буквально выгребать из чаши Вечного огня.

Андрей Бурыкин, директор пермского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»: "Не все пермяки должным образом, подобающе относятся к данным объектам, выгребаем очень много бутылок, окурки, монеты, мусор. Необходимо уважительно относиться к данным памятникам".

Вечный огонь

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 29.04.2019 в 12:39 в рубрике - Вести Пермь

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