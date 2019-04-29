Свидетели происшествия: «Водителю за рулем стало плохо»

Свидетели утреннего происшествия в пермском микрорайоне Молодежный уточняют подробности случившегося. Ранее в интернет-пабликах появилась информация, что на автодороге был сбит пешеход. Однако, люди знакомые с ситуацией заявляют, что скорая выезжала на помощь водителю, которому стало плохо за рулем. К сожалению, спасти его не удалось, хотя реанимационные меры предпринимали и непосредственные свидетели случившегося, проезжавшие мимо.