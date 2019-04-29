В Перми позеленели реки. Об этом свидетельствуют и экологи, и многочисленные очевидцы в социальных сетях. Как выяснилось - это не проблема, цвет воды изменился из-за проверки теплосетей. Проблема в другом - в незаконных стоках и врезках в городские сети.

Последние несколько дней экологи в Перми были готовы объявить о настоящей экологической катастрофе. Сразу в нескольких местах городские реки приобрели ядовито-зеленый окрас. Надежда Баглей собрала и постаралась систематизировать информацию из сообщений сетей.

Надежда Баглей, общественный активист: "Вся Егошиха, Гусянка, Данилиха и ручей Красновский. Весь центр зазеленел".

Зазеленели реки сразу после того, как тепловики воду в своих сетях окрасили в зеленый цвет. Для поиска протечек в систему добавили краситель Уранин-А. Вещество, как говорят, совершенно безвредное, в Чикаго на день святого Патрика его специально добавляют в реку.

Вячеслав Ермаков, технический директор - главный инженер ОСП «Пермская» ООО «Пермская сетевая компания»: "Уранин - это безвредный абсолютно состав, который не приносит вреда организму, но пить ее не рекомендуется".

Это сейчас вода прозрачная, пару дней назад Надежде Валерьяновне было не до шуток. Она житель одного из 30 пермских домов, где из крана с горячей водой шла зеленая жидкость.

Надежда Шлыгина: "Конечно, в шоке была, откуда она там могла взяться. И вы бы испугались, увидев из обычного крана".

Причина - неисправность в теплообменнике. Управляющей компании при этом трудно не замечать зеленой воды, поэтому ремонты проводят в кратчайшие сроки. Точно так же и ПСК находит протечки в своих сетях. Хуже, когда окрашенная жидкость попадает в городские водоемы.

Места сброса отходов можно обнаружить по всему городу. На Парковом их сразу несколько, и все они рано или поздно попадают в городские реки. Но в данном случае через несколько десятков метров все уходит в Мулянку.

Окрашенная вода в городских ливневых стоках - показатель незаконных врезок в коммуникации. В рамках последних проверок таких в Перми было обнаружено пять.

Максим Рябенко, технический директор - главный инженер ООО «Пермской сетевой компании»: "Потребитель начинает ставить на проток свои системы. То есть забирает у нас теплоноситель, и просто скидывает его в канализацию, которая в дальнейшем, имея определенные протечки, они могут попадать в наши реки".

Как городская канализация попадает в реки, также ни для кого не секрет. Вот слив на той же Данилихе, когда во время ремонтных работ на сетях вода меняет цвет из зеленого в оранжевый. Впрочем, это повод уже для других расследований городских экологов.