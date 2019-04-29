← Сбой в системе: у части перевозчиков не считываются льготные проездные
«Вести с Думой»
Программа "Вести с Думой " расскажет о деятельности Пермской городской думы. Выпуск от 27 апреля 2019 г. Автор и ведущая - Мария Шилова.
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ
← Сбой в системе: у части перевозчиков не считываются льготные проездные
Программа "Вести с Думой " расскажет о деятельности Пермской городской думы. Выпуск от 27 апреля 2019 г. Автор и ведущая - Мария Шилова.
|29.04.2019 в 11:35
|29.04.2019 в 11:17
|29.04.2019 в 11:11
|29.04.2019 в 10:56
|29.04.2019 в 10:45
|26.04.2019 в 13:11
|26.04.2019 в 09:25
|25.04.2019 в 23:45
|25.04.2019 в 09:45
|24.04.2019 в 11:33
В Перми проходит Пасхальный фестиваль «Город Добра»
1 мая центр Перми закроют для движения транспорта
В Пермском крае объявлен пожароопасный сезон
Гость студии: Всероссийская акция «Узнай о своих долгах»
Глава Прикамья инспектировал Нытвенский район
В Перми приставы приостановили работу отделения стационара детской клинической больницы им. Пичугина
Если не платят зарплату — звоните на «прямую линию» прокуратуры
Сбой в системе: у части перевозчиков не считываются льготные проездные
Вести Пермь. События недели 28.04.2019
Пермяки задолжали более 100 миллиардов рублей
Леониду Каневскому исполнится 80 лет
День призывника: время долг Отчизне отдавать
На Пасху в Перми изменится работа общественного транспорта
В эти выходные в Перми начнется пасхальный фестиваль «Город Добра»
Милка и Серику открыли купальный сезон
«Удачный распил»: жители Березников критикуют новый арт-объект
Прокуратура проводит «прямую линию» по защите трудовых прав предпенсионеров
В Прикамье возможно установление снежного покрова
Уникальная точилка и умная теплица: итоги конкурса юных изобретателей
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Сбой в системе: у части перевозчиков не считываются льготные проездные
Вести Пермь. События недели 28.04.2019
Пермяки задолжали более 100 миллиардов рублей
День призывника: время долг Отчизне отдавать
Милка и Серику открыли купальный сезон
«Удачный распил»: жители Березников критикуют новый арт-объект
В Прикамье возможно установление снежного покрова
Уникальная точилка и умная теплица: итоги конкурса юных изобретателей
Недалеко от Красавинского моста «Mazda» влетела в фуру
В Краснокамске проходит День призывника
Добавить комментарий: