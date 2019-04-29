Глава Прикамья инспектировал Нытвенский район

Помочь в создании инфраструктуры для бизнеса пообещал губернатор Максим Решетников в ходе рабочей поездки в Нытву.

Новую тренировочную базу юный футболист Юрий считает основной составляющей успеха своей команды. Межшкольный стадион в Нытве появился в октябре 2017 - с тех пор на этом поле забили уже тысячи голов.

От футбола - к занятиям по ядерной физике. После ремонта в школе появились сразу четыре новых кабинета с самым современным оборудованием.

- Мы используем наш большой лабораторный комплекс. И поэтому результаты у нас есть в школе.

Подкрепившись супом в школьной столовой, отправляемся на стройплощадку компании «Латофлекс плюс». Предприятие по производству лущеного шпона имеет все шансы стать резидентом территории опережающего социально-экономического развития Нытвы. Плюс 30 новых рабочих мест - это с одной стороны, с другой - краевая поддержка.

Игорь Чертулов, директор ООО «Латофлекс Плюс»: "Здесь очень важно, конечно, в инфраструктуре поддержка Фонда развития моногородов".

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Возьмем на краевой баланс, сделаем дорогу".

Агрофирма «Острожка» - первое сельхозпредприятие в Пермском крае, перешедшее на органические удобрения. Есть здесь и собственное производство – молоко, йогурты и сыр.

К земле здесь относятся бережно - рассказывает директор Николай Таскаев - не делают оборот пласта, сохраняя плодородность почвы. Выращивают натуральное зерно и корм для скота. Поэтому из молока и получаются органические продукты.

Развитие здравоохранения в территориях - еще одна важная тема. В Нытвенской больнице уже проводят сложные операции. С компактной аппаратурой врачи выезжают к пациентам в села - проводить диагностику.

В Оханске заканчивается ремонт в рамках проекта «Новая поликлиника», параллельно строится новый лечебный корпус. Сдать его планируют в сентябре.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "В ближайшие годы много предстоит объектов еще и начать, и уже начатых закончить. Люди должны увидеть новый облик здравоохранения в крае".

В комфортных условиях получают медпомощь и жители небольших населенных пунктов. В Нытвенском районе построили ФАП в селе Шерья в прошлом году, в этом году появится под Оханском, в деревне Мерзляки – там, где его никогда не было.