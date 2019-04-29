Сбой в системе: у части перевозчиков не считываются льготные проездные

В Гортрансе Перми прокомментировали ситуацию с третьеклассницей, которую кондуктор высадил из автобуса 60-го маршрута за восемь остановок до дома. Причиной для такого решения послужило якобы отсутствие денег на электронном льготном проездном, но уже в другом автобусе выяснилось, что средства на поездку у девочки ещё есть. Оказалось, что проблема заключается в том, что в данный момент на рынке перевозок работают две автоматизированные системы «Удобный маршрут» и «Один билет». У последней из-за отсутствия подключения к системе учета пассажиропотока, оператором которой выступает сам «Гортранс», с середины апреля начались сбои - перестали считываться льготные проездные документы. По данным городского управления транспорта, на сегодняшний день подобная ситуация касается 30% перевозчиков. Устранить технические неполадки пообещали в течение мая, а пока получается, что людям придется платить за проезд дважды. Судя по социальным сетям, в большинстве случаев речь идёт только о школьниках и студентах. Высадка несовершеннолетнего пассажира грозит уголовной ответственностью - оставление в опасности.

Анна Орлова, пресс-секретарь департамента дорог и транспорта администрации г. Перми: "Перевозчики работают с кондукторами, чтобы было всё корректно, вежливо, чтобы переходный период прошел максимально безболезненно. Детям не стоит сейчас волноваться, эта ситуация под контролем".