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Вести Пермь. События недели 28.04.2019

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События неделиВ программе "Вести-Пермь. События недели" - все то, чем нам запомнятся минувшие 7 дней. Ведущий Дмитрий Пантелеев. Выпуск от 28 апреля 2019 года.

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 29.04.2019 в 09:45 в рубрике - Вести Пермь

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← Пермяки задолжали более 100 миллиардов рублей

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