Пермяки задолжали более 100 миллиардов рублей

Долги в три тысячи рублей - как причина для ареста имущества или принудительного взыскания. Известные правила, которые для должника могут оказаться неприятной новостью, судебные приставы разъясняли в ходе акции "Узнай о своих долгах". В Перми работали мобильные пункты, с приставом можно было встретиться даже в электричке.

Кажется, пассажиры вагона немного напряглись, увидев приставов и сотрудников полиции. Но арестовывать никто никого не собирается. Напротив. Желающим предлагают добровольно проверить свои долги.

Тем, кто не захотел себя проверить, выдавали памятки о том, как и где можно сделать это онлайн. К примеру, на сайте судебных приставов. Дополнительно мобильные пункты работали и в аэропорту, и внутри железнодорожного вокзала. Необходимость в такой осведомительной акции есть, говорят в ведомстве. Должников много.

Екатерина Кылысова, и.о. заместителя руководителя УФССП России по Пермскому краю: "На сегодняшний день должников по Пермскому краю - у нас порядка 800 тысяч исполнительных производств на сумму более 100 млрд. рублей".

И им не позавидуешь. К примеру, если после вынесения постановления прошло более 5 дней, а долг по алиментам, ЖКХ или налогам более 3 тысяч, приставы вправе взыскать их принудительно и даже арестовать имущество. С долгом более 30 тысяч рублей автоматически накладывается запрет на выезд за границу. За не оплату штрафа ГИБДД в течение 70 дней сумма увеличиться в 2 раза, а так же должника могут арестовать и привлечь к общественным работам.

Мария Семенова, старший инспектор по административному законодательству Пермского линейного отдела МВД России на транспорте: "По этому году уже более 2 тысяч правонарушителей привлечено к административной ответственности. Наложено более 160 тысяч штрафов".

Впрочем, за время работы нашей съемочной группы попадались исключительно законопослушные граждане.

- В отношении вас задолженности нет.

Только ради этой фразы стоит проверить свои долги заранее, чтобы на майские праздники вас ожидали исключительно приятные сюрпризы.