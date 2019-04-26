День призывника: время долг Отчизне отдавать

Торжественным маршем в ряды вооруженных сил Российской Федерации. День призывника прошел в Краснокамске. Торжественная акция, направленная на укрепление духа и воли служить, заняла несколько часов. Отправляющихся служить срочную службу поздравили кадеты и суворовцы из школ муниципального района. Впервые в торжественном параде, который был приурочен к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, участвовали два отдельных женских взвода.