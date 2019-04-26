Милка и Серику открыли купальный сезон
Пермский зоопарк опубликовал ролик, запечатлевший купание в вольере белых медведей. Там наконец-то растаял снег и бассейн наполнили водой. Обитатели - Милка и Серику - очень рады такому событию, с удовольствием резвятся и ныряют. Воочию все это можно увидеть ежедневно, без выходных. Зверинец работает с 9 утра и и до 9 часов вечера.
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