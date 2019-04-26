«Удачный распил»: жители Березников критикуют новый арт-объект

Жители Березников устроили флешмоб и заклеили забор возле нового арт-объекта под названием "Дерево рода" листовками с надписями «Удачный распил» и «Дерево уРода». Как говорят люди, цена конструкции, которую в начале недели поставили в Рябиновом сквере, составляет около двух миллионов рублей. Теперь критических плакатов становится все больше. Пользователи в Интернете комментируют: лучше бы дороги отремонтировали или детские площадки построили.