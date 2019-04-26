В Прикамье возможно установление снежного покрова

Похоже, что мокрый снег, который обрушился на Пермский край сегодня с утра, продолжится все ближайшие выходные. Судя по прогнозам синоптиков, сильные осадки ожидаются на севере и востоке Прикамья, там их может выпасть до 15-20 миллиметров. На юге и в Перми - прольются дожди. В субботу при этом должно быть достаточно тепло, в пределах 10 градусов, а вот в воскресенье весь регион окажется под влиянием арктического воздуха, похолодает до плюс 2-3-х, ночью не исключены заморозки. Возможно установление снежного покрова.