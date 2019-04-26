Уникальная точилка и умная теплица: итоги конкурса юных изобретателей

В пермском радиотехническом колледже имени Александра Попова назвали победителей конкурса юных изобретателей. Среди номинантов - уникальная точилка для карандашей и умная теплица.

Автоматическая линия для заточки карандашей больше напоминает военную технику: в действительности гусеницы здесь выполняют роль конвейера, которые доставляют школьные снаряды к обычной точилке. Такую сложную систему Иван Далингер собрал в свои 11 лет.

Иван представляет центр творчества «Детство», а вот Ярослав изобретает в Мулянской средней школе. Любит радиоуправляемые модели, но машинки кажутся скучными. Итог размышлений - музыкальный колобок. Дизайн собственный, детали напечатаны на 3D-принтере, внутри моторчики, которые приводят игрушку в движение, и музыка.

В год 160-летия создателя радио Александра Попова конкурс сделали межрегиональным. Свои проекты представили около сотни изобретателей от 9 лет до 21 года. Даже к малышам - целый набор серьёзных требований.

Проект, заинтересовавший большинство взрослых в преддверии дачного сезона - умная теплица. Система может создавать нужный микроклимат для разных видов растений: поддерживает влажность, температуру и уровень освещённости. Себестоимость, по оценкам ребят, - 5 тысяч рублей. Из технически сложных устройств - разве что контроллер для тёплого пола.

Впереди модернизации - чтобы теплицей можно было управлять с телефона. А вот изобретение Ивана признали законченным: итог - второе место в конкурсе изобретателей.