Недалеко от Красавинского моста «Mazda» влетела в фуру

Стали известны подробности серьезной аварии, которая случилась на Западном обходе в Перми. Недалеко от Красавинского моста столкнулись грузовик и "Мазда". По предварительной информации, водитель легковушки не выбрал безопасную скорость, не успел затормозить и влетел в стоящую фуру. Удар оказался такой силы, что иномарка превратилась в груду металлолома - у машины полностью смяты капот, крыша, с левой стороны отлетели двери. Чудо, но водитель не пострадал и отделался лишь испугом.