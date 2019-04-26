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Недалеко от Красавинского моста «Mazda» влетела в фуру
Стали известны подробности серьезной аварии, которая случилась на Западном обходе в Перми. Недалеко от Красавинского моста столкнулись грузовик и "Мазда". По предварительной информации, водитель легковушки не выбрал безопасную скорость, не успел затормозить и влетел в стоящую фуру. Удар оказался такой силы, что иномарка превратилась в груду металлолома - у машины полностью смяты капот, крыша, с левой стороны отлетели двери. Чудо, но водитель не пострадал и отделался лишь испугом.
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