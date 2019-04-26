В Краснокамске проходит День призывника
День призывника начинается в Краснокамске. Торжественные мероприятия рассчитаны на несколько часов. За ними внимательно следит наш корреспондент Артем Казин.
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День призывника начинается в Краснокамске. Торжественные мероприятия рассчитаны на несколько часов. За ними внимательно следит наш корреспондент Артем Казин.
|26.04.2019 в 15:08
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В Краснокамске проходит День призывника
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Фонтан горящей нефти: как отрабатывают навыки ликвидации ЧС
Выставка «Завод и город» открылась в сквере возле Театра оперы и балета
Подумать только. Люди с нарушениями речи смогут общаться при помощи мысли
В Перми обсудили объединение школ и детских садов
В Прикамье стартовала посевная кампания
На ул. Уральской возобновился капитальный ремонт
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