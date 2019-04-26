В Перми состоялась встреча поколений. За чашкой чая собрались ветераны Великой Отечественной войны и молодежь. Говорили о жизни, прошлом, настоящем, но больше заслушивались воспоминаниями о боевых действиях, о героях войны и тыла.

С чувством юмора у Геннадия Александровича Фукалова в его 95 лет всё отлично. Участник Великой Отечественной, рассматривая выставку, посвящённую 75-летию Уральского Добровольческого танкового корпуса, вспоминает свои места боевой славы.

Геннадий Фукалов, участник Великой Отечественной войны: "А дуга Курская была 120 км. Вот здесь фланги, они решили фланги отрезать, и нас вот в эти 120 км уничтожить. А не вышло".

Воспоминания Геннадий Александрович продолжил уже за чаем в уютном фойе Органного зала. За одним столом здесь собрались ветераны ВОВ, участники боевых действий, молодое поколение и губернатор Пермского края.

Больше всех внимания получили те, кто непосредственно принимал участие в боевых сражениях.

Денислам Бекеев и Екатерина Лоншакова, студенты Пермского института ФСИН России: "Это последние люди, которые знают всё и нам хочется всё запомнить. И мы, возможно, последние люди, которые с ними разговаривают, и нам хочется запомнить их истории и передать это следующему поколению".

Денислам и Екатерина решили не ограничиваться лишь часовой беседой с ветеранами. Они проводили домой своего героя. Это военный врач Яков Циммерман. Здесь уже в домашних условиях они посмотрели его снимки с фронта.

А самым интересным оказалось увидеть все награды ветерана и главное их количество. Есть здесь «За прорыв блокады Ленинграда» и «За освобождение Москвы». Самой главной для себя ветеран считает всё-таки медаль «За отвагу».