Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Национальная технологическая инициатива как новый инструмент развития экономики регионов

Встреча поколений →

На трассе Полазна-Чусовой отремонтируют 19,5 километров дороги

смотреть видео

дорога

На очередном участке дороги Полазна-Чусовой рабочие приступили к укладке асфальта. 

В этом году на трассе Полазна-Чусовой по плану должны отремонтировать 19,5 километров дороги. Используют метод холодного ресайклинга. Специальная фреза снимает верхний слой асфальта до 30 сантиметров толщиной. Дальше отработанный материал измельчается, перемешивается с песком, щебнем, цементом и тут же вновь укладывается на дорогу.

Татуль Гайроманян, оператор дорожной фрезы: "И быстрей получается и фундаментально получается, крепко. Дорога хорошая, качественная выходит".

Фактически получается безотходное производство, когда старый асфальт становится основанием для новой дороги. При этом прочность дорожного полотна только возрастает. И на материалах получается значительная экономия. В прошлом году метод уже опробовали на другом участке этой же трассы, к весне - ни одной трещины.

Когда все три катка включают режим вибрации, земля уходит из-под ног. Но дорожным строителям приходится к этому привыкнуть. Технология укладки основания дороги, точно такая же, как верхнего слоя асфальта. Надежность здесь должна быть ничуть не меньше.

Процесс получается непрерывный, как на конвейере, и это сказывается на скорости проведения ремонта.

Владимир Амелин, руководитель проекта компании подрядчика: "Безопасность движения, всегда при наших работах остается свободная полоса, причем при завершении работ на определенном участке, тут же восстанавливается движение. То есть коллапса транспорта никакого не происходит".

В целом же в этом году в Пермском крае запланировано отремонтировать более 800 километров дорог. Из них примерно половина принадлежит муниципалитетам, остальные - региональные трассы.

Сергей Калугин, начальник отдела эксплуатации Пермского краевого управления автодорог: "Также еще порядка 60 километров запланировано выполнить устройство слоев износа. Запланирован участок ремонта Горнозаводск – граница Свердловской области, два участка протяженностью 20 километров. Он включен в программу «Безопасные и качественные дороги» национального проекта".

По плану ремонт трассы Полазна-Чусовой должен завершиться до 1 октября. Но учитывая скорость метода холодного ресайклинга, подрядчик может закончить на месяц раньше.

 

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 26.04.2019 в 14:41 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Национальная технологическая инициатива как новый инструмент развития экономики регионов

Бесплатные звонки для ветерана

Фонтан горящей нефти: как отрабатывают навыки ликвидации ЧС

Выставка «Завод и город» открылась в сквере возле Театра оперы и балета

Подумать только. Люди с нарушениями речи смогут общаться при помощи мысли

В Перми обсудили объединение школ и детских садов

В Прикамье стартовала посевная кампания

На ул. Уральской возобновился капитальный ремонт

Новый ЖД-обход пройдет ниже Камской ГЭС

В Перми будут судить банду наркодилеров


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Национальная технологическая инициатива как новый инструмент развития экономики регионов

Встреча поколений →

Обратите внимание

в Перми

Встреча поколений

В Перми за чашкой чая собрались ветераны Великой Отечественной войны и молодежь.
26.04.2019 в 15:08

Метки: в Перми, Общество

В Перми следователи проверят историю со школьницей, которую высадили из автобуса

У девочки не было с собой справки из школы, которой должен сопровождаться школьный проездной
26.04.2019 в 14:58

Метки: в Перми, Происшествия, Общество

Национальная технологическая инициатива как новый инструмент развития экономики регионов

В Перми состоялось заседание Координационного совета по развитию цифровой экономики Пермского края.
26.04.2019 в 14:15

Метки: в Пермском крае, в Перми, Экономика, Власть

В воскресенье в Перми пройдет «Котофест»

Благотворительное мероприятие состоится в ТЦ «Разгуляй»
26.04.2019 в 14:13

Метки: в Перми, Общество, Анонс

Полиция просит пермяков опознать насильника

Преступление было совершено еще 3 года назад
26.04.2019 в 13:17

Метки: в Перми, Преступления, Общество

В России

Бесплатные звонки для ветерана

В честь Дня Победы звонить и отправлять телеграммы участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут бесплатно.
26.04.2019 в 13:11

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России

Новый ЖД-обход пройдет ниже Камской ГЭС

Будущее железной дороги, реконструкцию вокзалов и сроки строительства нового зоопарка обсудили в Перми.
26.04.2019 в 09:25

Метки: в Перми, Общество, В России

В Перми зажигаются новые звездочки художественной гимнастики

С 26 по 28 апреля в СК Сухарева пройдет открытый турнир по художественной гимнастике Звездное сияние.
25.04.2019 в 09:45

Метки: в Перми, В России, Спорт

Гранты нефтяников – на хорошие дела

Конкурс соцпроектов нефтяники проводят в Перми сразу для трех российских регионов - Удмуртии, Башкирии и Пермского края.
24.04.2019 в 11:33

Метки: в Перми, Общество, В России

Как управлять лесными богатствами и экономить на пеньках

Как сберечь и грамотно использовать российские леса. Задачи решали участники Национального лесного форума.
24.04.2019 в 10:15

Метки: в Перми, В России, Экономика

Лента новостей RSS каналы

В Краснокамске проходит День призывникаВ Краснокамске проходит День призывника

Встреча поколенийВстреча поколений

В Перми следователи проверят историю со школьницей, которую высадили из автобусаВ Перми следователи проверят историю со школьницей, которую высадили из автобуса

На трассе Полазна-Чусовой отремонтируют 19,5 километров дорогиНа трассе Полазна-Чусовой отремонтируют 19,5 километров дороги

Национальная технологическая инициатива как новый инструмент развития экономики регионовНациональная технологическая инициатива как новый инструмент развития экономики регионов

В воскресенье в Перми пройдет «Котофест»В воскресенье в Перми пройдет «Котофест»

Полиция просит пермяков опознать насильникаПолиция просит пермяков опознать насильника

Бесплатные звонки для ветеранаБесплатные звонки для ветерана

Индустриальный район встретит весну юбилейной эстафетойИндустриальный район встретит весну юбилейной эстафетой

За гибель ребенка от упавшей снежной глыбы ответят директор и инженер управляющей компанииЗа гибель ребенка от упавшей снежной глыбы ответят директор и инженер управляющей компании

Молодые педагоги делятся креативомМолодые педагоги делятся креативом

Фонтан горящей нефти: как отрабатывают навыки ликвидации ЧСФонтан горящей нефти: как отрабатывают навыки ликвидации ЧС

В эфире ГТРК «Пермь» стартует новая программа - «Вести с Думой»В эфире ГТРК «Пермь» стартует новая программа - «Вести с Думой»

Вести Кудымкар 26.04.2019Вести Кудымкар 26.04.2019

9 мая в нескольких районах Перми будет ограничено движение9 мая в нескольких районах Перми будет ограничено движение

Житель Добрянки пытался угнать автомобиль, который должны были забрать судебные приставыЖитель Добрянки пытался угнать автомобиль, который должны были забрать судебные приставы

Выставка «Завод и город» открылась в сквере возле Театра оперы и балетаВыставка «Завод и город» открылась в сквере возле Театра оперы и балета

Подумать только. Люди с нарушениями речи смогут общаться при помощи мыслиПодумать только. Люди с нарушениями речи смогут общаться при помощи мысли

В Губахе предприниматель наживался на отлове собакВ Губахе предприниматель наживался на отлове собак

В Перми обсудили объединение школ и детских садовВ Перми обсудили объединение школ и детских садов

1 мая в Перми заработают городские фонтаны1 мая в Перми заработают городские фонтаны

В Прикамье стартовала посевная кампанияВ Прикамье стартовала посевная кампания

В эти выходные в Перми пройдут ярмарочные гулянияВ эти выходные в Перми пройдут ярмарочные гуляния

На ул. Уральской возобновился капитальный ремонтНа ул. Уральской возобновился капитальный ремонт

Новый ЖД-обход пройдет ниже Камской ГЭСНовый ЖД-обход пройдет ниже Камской ГЭС

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную