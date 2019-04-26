На трассе Полазна-Чусовой отремонтируют 19,5 километров дороги

На очередном участке дороги Полазна-Чусовой рабочие приступили к укладке асфальта.

В этом году на трассе Полазна-Чусовой по плану должны отремонтировать 19,5 километров дороги. Используют метод холодного ресайклинга. Специальная фреза снимает верхний слой асфальта до 30 сантиметров толщиной. Дальше отработанный материал измельчается, перемешивается с песком, щебнем, цементом и тут же вновь укладывается на дорогу.

Татуль Гайроманян, оператор дорожной фрезы: "И быстрей получается и фундаментально получается, крепко. Дорога хорошая, качественная выходит".

Фактически получается безотходное производство, когда старый асфальт становится основанием для новой дороги. При этом прочность дорожного полотна только возрастает. И на материалах получается значительная экономия. В прошлом году метод уже опробовали на другом участке этой же трассы, к весне - ни одной трещины.

Когда все три катка включают режим вибрации, земля уходит из-под ног. Но дорожным строителям приходится к этому привыкнуть. Технология укладки основания дороги, точно такая же, как верхнего слоя асфальта. Надежность здесь должна быть ничуть не меньше.

Процесс получается непрерывный, как на конвейере, и это сказывается на скорости проведения ремонта.

Владимир Амелин, руководитель проекта компании подрядчика: "Безопасность движения, всегда при наших работах остается свободная полоса, причем при завершении работ на определенном участке, тут же восстанавливается движение. То есть коллапса транспорта никакого не происходит".

В целом же в этом году в Пермском крае запланировано отремонтировать более 800 километров дорог. Из них примерно половина принадлежит муниципалитетам, остальные - региональные трассы.

Сергей Калугин, начальник отдела эксплуатации Пермского краевого управления автодорог: "Также еще порядка 60 километров запланировано выполнить устройство слоев износа. Запланирован участок ремонта Горнозаводск – граница Свердловской области, два участка протяженностью 20 километров. Он включен в программу «Безопасные и качественные дороги» национального проекта".

По плану ремонт трассы Полазна-Чусовой должен завершиться до 1 октября. Но учитывая скорость метода холодного ресайклинга, подрядчик может закончить на месяц раньше.